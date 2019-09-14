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В Киеве заявили о нежелании прописывать в Конституции статус Донбасса

14 сентября 2019, 20:24  •  60 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет вносить в украинскую Конституцию изменения относительно предоставления особого статуса. Об этом сообщает ТАСС.
 
Reuters
 

По его словам, в Минских соглашениях написано, что на Украине будет проведена реформа законодательства, «в основе которой лежит децентрализация».

Пристайко отметил, что украинские власти не вносят никаких изменений в Конституцию, но «продолжают путь конституционной реформы» с децентрализацией.

«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация. Мы не вносим в Конституцию никаких особых и неособых статусов», — заявил он. 

Также Пристайко сообщил, что украинским депутатам предстоит решить, каким образом изменить закон об особом статусе, либо написать новый законопроект.

«Там очень много деталей — как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон», — сказал глава украинского МИД.

Также Пристайко заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

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