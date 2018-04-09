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В Киеве заявили о намерении Турции принять участие во вводе миротворцев в Донбасс
09 апреля 2018, 15:09 • 132 • Украина
Администрация украинского президента Петра Порошенко по итогам его встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщила о готовности Анкары принять участие в миротворческой миссии в Донбассе.
globallookpress.com © Maxym Marusenko
«Турция поддержала развёртывание миротворческой миссии ООН в оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Ранее Порошенко назвал перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион.
По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН.
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