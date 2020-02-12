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В Киеве заявили о готовности выполнить соглашения нормандского саммита
12 февраля 2020, 13:24 • 178 • Украина
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.
©president.gov.ua
Об этом сообщает «112 Украина».
«Мы, с украинской стороны, готовы выполнить все договорённости, достигнутые в Париже», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства и назначил на данный пост Андрея Ермака.
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