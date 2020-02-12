В Киеве заявили о готовности выполнить соглашения нормандского саммита

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Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

©president.gov.ua

Об этом сообщает «112 Украина». «Мы, с украинской стороны, готовы выполнить все договорённости, достигнутые в Париже», — сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства и назначил на данный пост Андрея Ермака.

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