В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

Украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе.

«Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон», — цитирует его ТАСС.

По словам Оржеля, если «цена должна быть конкурентной, рыночной», то можно «рассматривать эти условия на поставку».

Также он заявил, что представители Украины в ходе трёхсторонних консультаций по газу предложили провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.