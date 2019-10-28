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В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

28 октября 2019, 20:39  •  89 • Украина
Украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.
 
© РИА Новости
 

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе.

«Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон», — цитирует его ТАСС.

По словам Оржеля, если «цена должна быть конкурентной, рыночной», то можно  «рассматривать эти условия на поставку».

Также он заявил, что представители Украины в ходе трёхсторонних консультаций по газу предложили провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.

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