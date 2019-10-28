|
В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
28 октября 2019, 20:39 • 89 • Украина
Украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.
© РИА Новости
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе.
«Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон», — цитирует его ТАСС.
По словам Оржеля, если «цена должна быть конкурентной, рыночной», то можно «рассматривать эти условия на поставку».
Также он заявил, что представители Украины в ходе трёхсторонних консультаций по газу предложили провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2019, 12:39
|
25 октября 2019, 08:09
|
24 октября 2019, 06:24
|
24 октября 2019, 12:54
|
25 октября 2019, 01:39
|
25 октября 2019, 01:39
|
26 октября 2019, 03:54