В Киеве заявили о готовности к трёхсторонней встрече по газу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона готова к трёхсторонней встрече по газу с Россией и Евросоюзом, запланированной на 19 сентября.

«Переговоры по этому вопросу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в Киеве осознают риски таких инфраструктурных проектов, как «Северный поток — 2».

Также он сообщил, что украинские госкомпании и чиновники «готовы и к зиме, и к этим переговорам».

Ранее украинский премьер заявил, что переговоры с Москвой по вопросу транзита газа ожидаются сложными.