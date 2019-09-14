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В Киеве заявили о готовности к трёхсторонней встрече по газу

14 сентября 2019, 13:54  •  113 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона готова к трёхсторонней встрече по газу с Россией и Евросоюзом, запланированной на 19 сентября.
 
AFP
 

«Переговоры по этому вопросу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в Киеве осознают риски таких инфраструктурных проектов, как «Северный поток — 2».

Также он сообщил, что украинские госкомпании и чиновники «готовы и к зиме, и к этим переговорам».

Ранее украинский премьер заявил, что переговоры с Москвой по вопросу транзита газа ожидаются сложными.

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