В Киеве заявили о готовности ФРГ к переговорам в нормандском формате

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о готовности ФРГ к участию в переговорах в нормандском формате.

Об этом дипломат написал в Twitter.

«Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырёх украинских военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации переговорного процесса в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении договориться с канцлером Германии Ангелой Меркель о срочной встрече.

7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

Как отметили в Кремле, в ходе обсуждения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Подробнее — в материале RT.