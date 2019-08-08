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В Киеве заявили о готовности ФРГ к переговорам в нормандском формате
08 августа 2019, 21:09 • 78 • Украина
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о готовности ФРГ к участию в переговорах в нормандском формате.
© Michael Kappeler/dpa globallookpress.com
Об этом дипломат написал в Twitter.
«Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырёх украинских военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации переговорного процесса в нормандском формате», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении договориться с канцлером Германии Ангелой Меркель о срочной встрече.
7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.
Как отметили в Кремле, в ходе обсуждения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.
Подробнее — в материале RT.
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