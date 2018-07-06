|
В Киеве заявили, что заседание комиссии Украина — НАТО на саммите в Брюсселе не состоится
06 июля 2018, 22:24 • 52 • Украина
Заседание комиссии Украина — НАТО на самом высоком уровне не будет проведено в рамках саммита альянса в Брюсселе 11—12 июля. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
РИА Новости
«К сожалению, заседание комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита», — приводит её слова Интерфакс-Украина.
Также украинский вице-премьер добавила, что из-за блокировки проведения мероприятия Венгрией заседание комиссии Украина — НАТО не получится провести в ближайшем обозримом будущем.
Кроме того, Климпуш-Цинцадзе заявила, что в рамках саммита в Брюсселе состоится заседание Украина — Грузия — НАТО. По её словам, в ходе заседания будет проведена предметная дискуссия со странами — членами НАТО о противодействии угрозам.
Ранее в МИД Венгрии назвали три условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО.
Подпишитесь на нас
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 июля 2018, 07:56
|
06 июля 2018, 06:25
|
03 июля 2018, 18:09
|
01 июля 2018, 09:24
|
02 июля 2018, 09:56
|
03 июля 2018, 15:12
|
05 июля 2018, 02:56