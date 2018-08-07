В Киеве заявили, что запрет ж/д сообщения с РФ вынудит украинцев ездить через Минск

• 56 • Украина

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Запрет железнодорожного сообщения с Россией, варианты которого рассматривают в Киеве, вынудит украинцев совершать поездки транзитом через Белоруссию.

Об этом в понедельник заявил один из инициаторов запрета, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На самом деле то, что мы видим по ситуации с авиасообщением, когда мы закрыли авиаполеты в РФ и полеты российских самолетов через территорию Украины, пассажиропоток не сократился. Некоторые начали летать через Минск, но число тех, кто летал в Россию, намного сократилось", - ответил он на вопрос агентства "Украинские новости" о возможном изменении прямого маршрута.

Министр также признал, что не может назвать точное число людей, чьи интересы затронет обрыв транспортной связи. "У нас есть несколько поездов украинского формирования. По абсолютным цифрам пока не могу вам сказать", - отметил он.

Ранее в понедельник Омелян подтвердил, что профильные ведомства Украины по-прежнему рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом власти готовы пойти на такой шаг несмотря на то, что три из пяти наиболее выгодных с коммерческой точки зрения поездов компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") идут именно в Россию.

В конце 2017 года министр инфраструктуры уже выступал с подобно инициативой. Тогда он выразил надежду, что "Укрзализныця" пересмотрит свою политику и введет запрет. Кроме того, Омелян в таком же контексте обещал "вести разговор" и с автобусными перевозчиками.

По данным "Укрзализныци", маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. На первом месте оказался поезд Киев - Москва, который принес $5,8 млн. За ним следует направление Одесса - Москва ($3,7 млн). В пятерку самых прибыльных также попали поезд Киев - Санкт-Петербург ($0,8 млн) и только два внутренних направления - из Киева в Одессу и во Львов.