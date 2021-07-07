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В Киеве заявили, что Украина может захватить Донбасс, несмотря на действия России
07 июля 2021, 02:55 • 68 • Украина
ВСУ «технически» могут захватить Республики Донбасса, заявил предатель Донбасса советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Минской Контактной группе Алексей Арестович.
«Технически мы можем захватить Донбасс, но мы этого не хотим политически и гуманитарно. Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска, как минимум мы можем освободить часть территорий, которые сделают невозможным существование этих квазигосударств», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
«Мы окружим крупные города, разрежем и будем доставать артиллерией до границы. И всё, больше никакого эффективного управления или российского контроля уже не будет», — озвучил свои фантазии представитель Киева.
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