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В Киеве заявили, что США «цинично предали» Украину из-за транзита газа

25 декабря 2021, 10:30  •  84 • Украина

Директор украинского телеканала «Наш» Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.

«Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с “Северным потоком — 2” ради одного, чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов», — посетовал он.

«Надо же, наконец-то поняли!» — комментируют в Сети.

Другие комментаторы вторят:

«Надо было 8 лет чтобы понять, что американцы вовсе не за нэньку болеют? Да он гений! Многие в его стране это поймут ещё лет через пять»;

«А Вы думали они ради Вас старались, что бы Россия больше газа через Вас прогоняла?»;

«Не для того финансировали США вооруженный переворот в Киеве чтоб народ Украины зажил, а для того чтоб оторвать их от России и уничтожить как государство».

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