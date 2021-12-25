В Киеве заявили, что США «цинично предали» Украину из-за транзита газа

Директор украинского телеканала «Наш» Владимир Грановский рассказал, как Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.«Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с “Северным потоком — 2” ради одного, чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов», — посетовал он.«Надо же, наконец-то поняли!» — комментируют в Сети.Другие комментаторы вторят:«Надо было 8 лет чтобы понять, что американцы вовсе не за нэньку болеют? Да он гений! Многие в его стране это поймут ещё лет через пять»;«А Вы думали они ради Вас старались, что бы Россия больше газа через Вас прогоняла?»;«Не для того финансировали США вооруженный переворот в Киеве чтоб народ Украины зажил, а для того чтоб оторвать их от России и уничтожить как государство».