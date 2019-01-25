В Киеве заявили, что Москве придётся подписать договор о транзите газа

Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2», заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

По её мнению, до 1 января 2020 года Россия не успеет построить «знаменитый и очень дорогой» газопровод.

«Им всё равно придётся каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала Бойко в эфире онлайн-канала UMN.

21 января в Брюсселе прошли трёхсторонние переговоры по ситуации вокруг транзита газа.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что новый договор должен быть коммерчески привлекательным. По его словам, для сохранения транзита Украина должна представить чёткие правила работы своей ГТС.