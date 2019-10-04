В Киеве заявили, что будут согласовывать с Россией позицию по особому статусу Донбасса

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

"Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что даты встречи в "нормандском формате" еще не определены.

"Это весьма деликатный вопрос в переговорах. Мы понимаем, что речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны, в том числе согласование определенной формулы, внедрение закона об особенном статусе Донбасса", - сказал Яременко.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план из-за позиции Киева остается нереализованным.