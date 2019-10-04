Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отчитал, а сибирские чиновники всё равно выписали себе премии (Руслан Оста...
Душенов 241. Китайские хуситы жгут конкретно
Сети для «агентов»: американские СМИ рассказали о кампании ФБР по вербовке «росс...
Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии
Главная / Украина

В Киеве заявили, что будут согласовывать с Россией позицию по особому статусу Донбасса

04 октября 2019, 13:09  •  92 • Украина

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

"Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что даты встречи в "нормандском формате" еще не определены.

"Это весьма деликатный вопрос в переговорах. Мы понимаем, что речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны, в том числе согласование определенной формулы, внедрение закона об особенном статусе Донбасса", - сказал Яременко.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план из-за позиции Киева остается нереализованным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
04 октября 2019, 01:54
«Мечтает о политическом реванше»: как Порошенко использует формулу Штайнмайера в борьбе с Зеленским
03 октября 2019, 22:39
Госдеп одобрил поставку Украине Javelin на $39 млн
04 октября 2019, 11:39
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
03 октября 2019, 16:09
Назначен новый секретарь СНБО Украины
04 октября 2019, 11:39
Депутат Рады: позиция по статусу Донбасса будет согласована с Россией
03 октября 2019, 16:09
Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2019, 00:40
Сядут ли Украина и Донбасс за стол переговоров? Прямое включение из Страсбурга
04 октября 2019, 02:09
Путин оценил освещение событий на Украине российским ТВ
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
04 октября 2019, 02:09
Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам
04 октября 2019, 02:09
Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2019, 09:39
Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск?
02 октября 2019, 01:09
«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины
27 сентября 2019, 17:09
«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США
30 сентября 2019, 03:39
Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа
28 сентября 2019, 15:54
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
01 октября 2019, 10:39
Мисс Украина не захотела говорить на украинском
29 сентября 2019, 14:39
«Кардинальное изменение баланса сил»: почему на Украине заговорили о «развороте» Запада в сторону России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.