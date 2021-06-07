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В Киеве заявили, что Байден поддержал "Крымскую платформу" Зеленского
07 июня 2021, 23:25 • 9 • Политика
В Киеве заявили, что президент США Джо Байден поддержал так называемую "Крымскую платформу", которую ранее презентовал его украинский коллега Владимир Зеленский.
Об этом в понедельник сообщил офис президента Украины, комментируя результаты телефонного разговора лидера двух стран.
Главы государств также обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2". Зеленский заявил, что это "политический проект", который якобы создаёт большую угрозу. Байден в свою очередь заверил своего коллегу, что США дают Украине гарантии безопасности.
Офис президента также добавил, что Зеленский принял приглашение Байдена посетить Вашингтон.
Напомним, что президент "Крымская платформа" - это некий международный проект, который Зеленский анонсировал ещё в прошлом году. Речь идёт о попытке Киева вовлечь зарубежные страны в диалог по Крыму. "Платформу" на словах поддержали Турция, Канада и Великобритания, однако никаких конкретных шагов по созданию переговорной площадки сделано не было.
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