Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
Главная / Украина

В Киеве завили о готовности Байдена "отдать" Украину России

14 февраля 2022, 10:00  •  269 • Украина

Политолог Лазарев: президент Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не слилась с Китаем

Президент США Джо Байден готов "отдать" Украину России, чтобы Москва перестала сближаться с Китаем, заявил в эфире телеканала "НАШ" политолог Александр Лазарев.

По его мнению, американцам больше не нужен Киев из-за изменения внешнеполитических ориентиров. Если раньше Вашингтон использовал стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, то теперь Белый дом настроен на борьбу с Китаем, считает эксперт.

"С 2018 года, когда они этот проект не смогли воплотить (в жизнь. — Прим. ред.), они поняли, что главной угрозой уже является Китай. И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают", — отметил Лазарев.

Политолог пояснил, что по этой причине сейчас Киев пытается уйти под протекторат Великобритании.
"Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда". Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война", — заключил украинский эксперт.

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.


Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей по Донбассу. Как отметили в Кремле, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


269
Источник
Похожие новости
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
12 февраля 2022, 18:20
Горячее противостояние России и англосаксов с Украиной набирает обороты
09 февраля 2022, 23:50
Под Харьковом разместят комплексы THAAD и испытают Bayraktar, Javelin и NLAW
10 февраля 2022, 09:10
Ницой требует от Зеленского на официальном уровне называть Россию «Московией»
13 февраля 2022, 14:45
Самое главное о напряжённости вокруг Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
07 февраля 2022, 16:25
ВСУ применили на Донбассе акустическое оружие
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
08 февраля 2022, 05:50
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.