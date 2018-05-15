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В Киеве завершился длившийся более 8 часов обыск в офисе РИА Новости Украина
15 мая 2018, 18:54 • 50 • Украина
В Киеве завершился обыск в офисе РИА Новости Украина.
РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, обыск длился более 8 часов.
Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. В МИД России назвали эти действия произволом.
Посольство России, в свою очередь, направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.
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