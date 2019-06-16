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В Киеве завели дело после взрыва в центре города

16 июня 2019, 15:54  •  186 • Украина
Украинская полиция возбудила уголовное дело после взрыва в центре Киева.
 
© dsns.gov.ua
 

Об этом говорится на сайте полиции Киева.

«По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», — указывается в заявлении.

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и установили, что взрыв мог произойти при утечке газа в одном из гаражей.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома. Позднее стали известны подробности инцидента.

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