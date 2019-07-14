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В Киеве запустят экскурсию по мотивам сериала «Чернобыль»

14 июля 2019, 16:39  •  68 • Украина
В Киеве запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на слова начальника управления туризма Киевской городской госадминистрации Антона Тараненко. 

Изначально планировалась экскурсия по местам съёмок сериала, но затем концепция была расширена. Это должен быть «продукт о Киеве, о городе, о людях, об их истории и о том, что происходило весной 1986-го». 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который, по его словам, станет началом превращения чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины». 

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