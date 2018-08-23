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В Киеве запретили узнавать, «почему Россия не Украина»

23 августа 2018, 14:39  •  134 • Политика
Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз еще девяти книжных изданий из России.
В Госкомитете телевидения и радиовещания Украины заявили о запрете на ввоз еще девяти российских книг. В черном списке есть и творения, посвященные татаро-монгольскому игу, и про «Народ-победитель». Как оказалось, из-за запрета Киева теперь жители Незалежной даже не узнают, «почему Россия не Украина».
Новая партия санкционных книг увеличила список запрещенной к ввозу литературы из России до 193 штук.
В числе книг-нарушителей есть и издания Олега Ракитянского «Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах». Попадание этого произведения в «черный список» не удивляет, ведь в Киеве уже пятый год активно пропагандируют бандеровские и нацистские лозунги, забывая про героическое прошлое своих предков.
Напомним, сам закон о том, как будет происходить ограничение ввоза на территорию страны российских изданий «антиукраинской» направленности, президент Незалежной Петр Порошенко подписал еще два года назад.
За это время список запрещенной для ввоза литературы составил около двухсот изданий. Но это, судя по активности Киева в данном направлении, не предел.
Об этом сообщает РИА Новости.

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