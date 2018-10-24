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В Киеве запретили продажу алкоголя ночью
24 октября 2018, 18:24 • 54 • Украина
В Киеве ввели запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время.
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что запрет касается субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю алкоголем, за исключением учреждений ресторанного хозяйства.
В апреле президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому органам местного самоуправления предоставляются полномочия устанавливать ограничения продажи алкоголя.
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