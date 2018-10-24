Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На ядерном объекте США произошло ЧП, работники эвакуированы - СМИ
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
Визит Болтона: Не договорились
«Используют миф о российской угрозе»: Шойгу сообщил о небывалом уровне активност...
Главная / Украина

В Киеве запретили продажу алкоголя ночью

24 октября 2018, 18:24  •  54 • Украина
В Киеве ввели запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что запрет касается субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю алкоголем, за исключением учреждений ресторанного хозяйства.

В апреле президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому органам местного самоуправления предоставляются полномочия устанавливать ограничения продажи алкоголя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
24 октября 2018, 11:54
Двое мужчин пытались вывезти на Украину мёртвую родственницу под видом пассажира
24 октября 2018, 15:09
В МИД Украины рассказали о еженедельных кибератаках на ведомство
24 октября 2018, 02:09
Среди пострадавших в результате аварии в римском метро есть граждане Украины

23 октября 2018, 23:09
Куклы Влада Плахотнюка отложили курс Молдовы на Европу
24 октября 2018, 11:54
Митинг против цен на газ проходит у администрации президента Украины
23 октября 2018, 19:39
Эксперт оценил уровень экономики Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
18 октября 2018, 22:54
Путин наконец заговорил с Западом на понятном ему языке - Гаспарян
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
24 октября 2018, 05:39
Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
20 октября 2018, 10:39
"Становится страшновато": Захарова об уровне компетенции Никки Хейли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.