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В Киеве заочно арестовали экс-министра МВД Захарченко
15 августа 2019, 18:54 • 78 • Украина
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого подозревают в отмывании 10 млрд гривен.
РИА Новости
Об этом сообщает издание «Украинские новости».
Такое решение суд вынес на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины.
В качестве меры пресечения для бывшего министра было выбрано содержание под стражей.
В январе Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
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