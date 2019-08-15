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В Киеве заочно арестовали экс-министра МВД Захарченко

15 августа 2019, 18:54  •  78 • Украина
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого подозревают в отмывании 10 млрд гривен.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Такое решение суд вынес на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины.

В качестве меры пресечения для бывшего министра было выбрано содержание под стражей.

В январе Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

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