В Киеве заочно арестовали экс-министра МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого подозревают в отмывании 10 млрд гривен.

Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Такое решение суд вынес на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины.

В качестве меры пресечения для бывшего министра было выбрано содержание под стражей.

В январе Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.