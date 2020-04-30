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В Киеве замуровали ресторан, кормивший элиту в карантин

30 апреля 2020, 17:10  •  143 • Украина
В столице Украины продолжается скандал вокруг ресторана «Велюр», принимавшего элитных посетителей в период жесткого карантина. Сначала киевские журналисты-расследователи публично засветили эту некрасивую историю, а потом в дело вмешался бывший лидер Радикальной партии Олег Ляшко и превратил все в балаган. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева. 
Скандал вокруг дорогого ресторана на улице Льва Толстого раскрутили журналисты издания «Бигус Инфо», ранее рассказавшие об обстоятельствах отдыха экс-президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, а также о чудовищной коррупции в «Укроборонпроме». На этот раз они опубликовали расследование, в котором четко доказано, что ресторан принимает VIP-гостей, несмотря на жесткий карантин в стране, введенный еще 12 марта. Расследователи «Бигуса» засняли на видео, как в «Велюр» приезжали питаться первый замглавы офиса президента Сергей Трофимов, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, топ-менеджер компании «Метинвест» Виталий Кисель и ряд других известных в Киеве граждан.
Пикантности этой истории придавал тот факт, что заведение, в котором пицца с морепродуктами стоит 2200 гривен (примерно 6500 рублей), а паста с морепродуктами — 1500 гривен (примерно 4400 рублей), принадлежит депутату Верховной рады от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Украинское бизнес-сообщество искренне возмутилось тем, что, пока большинство заведений в столице закрыты из-за режима самоизоляции и несут жуткие убытки, для «бизнесменов во власти» закон не писан. Сам депутат-ресторатор Тищенко тут же принялся оправдываться и заявил СМИ, что «Велюр» «на самом деле закрыт для посещений, хотя иногда там, действительно, проходят деловые встречи». По его словам, «ресторан стал своеобразным штабом для тех, кто думает, как выводить страну из карантина». По слухам, «слуге народа» Тищенко здорово влетело «по партийной линии», и скандал уже был готов утихнуть, если бы в дело не вмешались кадры из прошлой власти.  
Сначала «хайпануть» на теме карантина решил подзабытый украинский политик, экс-лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он устроил целый перформанс около ресторана «Велюр», явившись к нему с компанией сподвижников. Они демонстративно, под камеру заблокировали вход в заведение бетонными глыбами, а затем еще и залили их строительной пеной. Витрины ресторана, как настоящие гопники, радикалы расписали из баллончика надписями вроде «Закон один для всех», «ЗеКарантин» и напоследок пририсовали еще и корявый тризуб. 
Впрочем, даже в бытность депутатом Ляшко имел славу человека, мягко говоря, не семи пядей во лбу. Поэтому и его нынешний перформанс оказался фейковым. Как выяснилось, Ляшко с подручными замуровали не основной вход в ресторан, а выход на вспомогательную террасу. Это обнаружил еще один «персонаж из прошлого» — бывший нардеп Борислав Береза. Тот самый националист, который так рьяно накидывался на российских журналистов в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы. 
Береза также не поленился подъехать к «Велюру», снять свой визит на видео и написать об этом в соцсетях.
«Подъехал к ресторану и выяснил, что вход в него вовсе не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли... вход на летнюю террасу, который и без того был закрыт».
Вся эта бессмысленная суета политиков вокруг ресторана показала, что бывшие народные избранники изрядно соскучились за полтора месяца карантина и остро нуждаются в пиаре. А заодно они очень желают лишний раз «пнуть» представителей нынешнего парламентского большинства. 
Примечательно, что ситуация с рестораном «Велюр» невольно стала триггером для запуска массового недовольства киевского бизнеса карантинными мерами власти. Она фактически спровоцировала акции протеста предпринимателей возле здания правительства Украины, прошедшие 29 апреля.
Киевский политолог-«порохобот» Олеся Яхно назвала инцидент «подарком» для противников карантина.
«Теперь у недовольных бизнесменов появился отличный повод вновь выйти на акцию протеста под кабмин против карантина. Люди искренне возмущены применением двойных стандартов, когда нардепу от «партии власти» можно то, за что простых украинцев штрафуют».
Другой киевский политолог, Кирилл Молчанов, вообще счел, что «Тищенко оказался в роли буревестника». 
«Прогремев скандалом со своим рестораном, он спровоцировал эффект домино и вызвал протесты предпринимателей под кабмином. В правительстве это поняли и решили открыть продуктовые рынки в стране, не дожидаясь 11 мая. Таких, как Тищенко, нужно наказывать, и тут все карты в руки не только силовикам, но и «Слуге народа». Она имеет все основания как минимум исключить депутата-ресторатора из фракции».
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН

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