В Киеве «заминировали» транслирующий празднование Крещения Руси канал «Интер»

Неизвестный сообщением о заложенной бомбе попытался сорвать работу украинского телеканала «Интер», который в это время вёл трансляцию празднования 1030-летия Крещения Руси.

По данным интернет-издания «Информатор», звонок о минировании поступил около 06:50. В здании провели проверку, персонал, который пришёл на утреннюю смену, внутрь не впустили.

Отмечается, что на работу канала данное происшествие не повлияло. Трансляция праздничных мероприятий идёт в прямом эфире с 07:00.

27 июля в Киеве проходят торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что празднование поможет преодолеть разногласия на Украине.