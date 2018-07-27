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В Киеве «заминировали» транслирующий празднование Крещения Руси канал «Интер»

27 июля 2018, 12:24  •  74 • Украина
Неизвестный сообщением о заложенной бомбе попытался сорвать работу украинского телеканала «Интер», который в это время вёл трансляцию празднования 1030-летия Крещения Руси.
 
 

По данным интернет-издания «Информатор», звонок о минировании поступил около 06:50. В здании провели проверку, персонал, который пришёл на утреннюю смену, внутрь не впустили.

Отмечается, что на работу канала данное происшествие не повлияло. Трансляция праздничных мероприятий идёт в прямом эфире с 07:00.

27 июля в Киеве проходят торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что празднование поможет преодолеть разногласия на Украине.

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