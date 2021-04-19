Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

В Киеве захотели сделать из Москвы "болото"

19 апреля 2021, 15:50  •  38 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер радикалов пообещал забить "гвоздь в гроб империи"
Российская армия готовится к вторжению на территорию Украины, однако дата остается неизвестной. Не исключено, что наступление начнется через несколько месяцев, заявил бывший глава террористической организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ – прим. ред.) Дмитрий Ярош в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
По словам националиста, Минобороны занимается переброской наемных отрядов из Ростовской области, Краснодарского края и Северного Кавказа в ЛДНР, в задачу которых входят провокации ВСУ.
Правда, сокрушается украинец, помешать коварным замыслам Кремля украинские власти не в силах, поэтому о "штурме" для украинской армии не стоит даже задумываться.
"Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время", – заявил Ярош в интервью "Обозревателю".
В целом же, убежден депутат Верховной рады, подобный вариант вполне возможен. Наступление на территорию Украины станет "гвоздем в гроб Российской империи" – на стороне Незалежной сам Господь Бог, а победа для Киева гарантирована в любом случае. Вопрос лишь заключается в числе возможных жертв.
"Украина будет. И все будет – Украина!" – громогласно объявил националист.
Ранее советник главы Минобороны Незалежной Юрий Бутусов заявил, что для Украины последствия развертывания российской армии в Донбассе чреваты весьма печальными последствиями. Государство испытывает проблемы не только в реформировании армии, но и экономике. Бутусов убежден, что ВСУ в таком случае будет заниматься сбором денежных средств на свои нужды с помощью волонтеров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
19 апреля 2021, 06:40
Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.