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В Киеве захотели пообщаться с Донбассом и Крымом: На границе появятся "центры связи" - СНБО
23 октября 2021, 02:05 • 104 • Политика
СНБО Украины пообещал открыть "центры связи с властями" на границе с Донбассом и Крымом. Министерству цифровой трансформации Украины дали две недели на проработку вопроса.
На Украине анонсировали открытие "центров связи с властями" для жителей Донбасса и Крыма. Эти центры планируется разместить на границе с регионами. Подробностями поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Речь идёт о создании инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, которая должна будет обеспечить коммуникацию жителей Донбасса и Крыма с представителями властей Украины: президентом, кабмином и другими органами власти. Соответствующее техническое задание было дано украинскому министерству цифровой трансформации. На выполнение дано две недели, сообщил Данилов.
- сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 22 октября.
Напомним, что Киев уже не первый раз пытается реализовать подобные инициативы. Ранее на границе с Крымом была запущена украинская "крымская полиция", которая в будущем должна будет зайти на полуостров, "когда он вернётся в состав Украины".
Кроме того, украинские власти несколько раз пытались запустить своё вещание на Крым и Донбасс. Все эти проекты закончились провалом. Тем не менее в Киеве продолжают изображать бурную деятельность.
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