СНБО Украины пообещал открыть "центры связи с властями" на границе с Донбассом и Крымом. Министерству цифровой трансформации Украины дали две недели на проработку вопроса.

На Украине анонсировали открытие "центров связи с властями" для жителей Донбасса и Крыма. Эти центры планируется разместить на границе с регионами. Подробностями поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Речь идёт о создании инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, которая должна будет обеспечить коммуникацию жителей Донбасса и Крыма с представителями властей Украины: президентом, кабмином и другими органами власти. Соответствующее техническое задание было дано украинскому министерству цифровой трансформации. На выполнение дано две недели, сообщил Данилов.

Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти,

- сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 22 октября.

Напомним, что Киев уже не первый раз пытается реализовать подобные инициативы. Ранее на границе с Крымом была запущена украинская "крымская полиция", которая в будущем должна будет зайти на полуостров, "когда он вернётся в состав Украины".

Кроме того, украинские власти несколько раз пытались запустить своё вещание на Крым и Донбасс. Все эти проекты закончились провалом. Тем не менее в Киеве продолжают изображать бурную деятельность.