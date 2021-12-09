В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил вероятности уступок России со стороны Киева. Однако он сразу же озвучил условие, при выполнении которого это случится.

Заявление глава МИД Украины сделал в ходе интервью британским журналистам телеканала Sky News. Он отметил, что Киев придерживается "конструктивного подхода".

"Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России", - произнёс Кулеба.

Он тут же добавил, что речь не идёт об уступках в тех вопросах, которые фундаментально важны для развития Украины. Министр объяснил: речь идёт, например, о вхождении Незалежной в НАТО или европейской интеграции.

По мнению Дмитрия Кулебы, требования Москвы должны отвечать двум параметрам: законность и рациональность. Глава МИД Украины выразил уверенность: если случится эскалация возле границ, то Киев получит экономическую и военную поддержку от своих союзников.