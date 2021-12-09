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В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие

09 декабря 2021, 04:45  •  175 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил вероятности уступок России со стороны Киева. Однако он сразу же озвучил условие, при выполнении которого это случится.
Заявление глава МИД Украины сделал в ходе интервью британским журналистам телеканала Sky News. Он отметил, что Киев придерживается "конструктивного подхода".
"Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России", - произнёс Кулеба.
Он тут же добавил, что речь не идёт об уступках в тех вопросах, которые фундаментально важны для развития Украины. Министр объяснил: речь идёт, например, о вхождении Незалежной в НАТО или европейской интеграции.
По мнению Дмитрия Кулебы, требования Москвы должны отвечать двум параметрам: законность и рациональность. Глава МИД Украины выразил уверенность: если случится эскалация возле границ, то Киев получит экономическую и военную поддержку от своих союзников.

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