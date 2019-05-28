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В Киеве задержали мужчину с гранатой в качестве «сувенира»

28 мая 2019, 13:39  •  51 • Украина
Сотрудники полиции в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира». Об этом информирует пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что правоохранители в ходе операции «Оружие и взрывчатка» остановили подозрительного мужчину для проверки. Во время осмотра у него в сумке была обнаружена граната Ф-1 и запал к ней. 

«Владелец боеприпаса рассказал, что хранил гранату как сувенир. Мы проверяем его показания и устанавливаем происхождение боеприпаса», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого — 31-летнего уроженца Одессы, ранее привлекавшегося к ответственности за хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами.

Ранее в Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин.

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