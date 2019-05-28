|
В Киеве задержали мужчину с гранатой в качестве «сувенира»
28 мая 2019, 13:39 • 51 • Украина
Сотрудники полиции в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира». Об этом информирует пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.
РИА Новости
Отмечается, что правоохранители в ходе операции «Оружие и взрывчатка» остановили подозрительного мужчину для проверки. Во время осмотра у него в сумке была обнаружена граната Ф-1 и запал к ней.
«Владелец боеприпаса рассказал, что хранил гранату как сувенир. Мы проверяем его показания и устанавливаем происхождение боеприпаса», — заявили в полиции.
Правоохранители задержали подозреваемого — 31-летнего уроженца Одессы, ранее привлекавшегося к ответственности за хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами.
Ранее в Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2019, 07:54
|
26 мая 2019, 13:09
|
22 мая 2019, 08:24
|
23 мая 2019, 07:09
|
25 мая 2019, 14:24
|
27 мая 2019, 05:24
|
25 мая 2019, 20:54