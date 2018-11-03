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В Киеве задержали экс-судью Крыма

03 ноября 2018, 20:39  •  93 • В России

3 ноября стало известно, что сотрудники службы безопасности Украины и так называемой прокуратуры АРК задержали экс-руководителя Апелляционного суда Крыма.

Валерий Чернобук находился в розыске по подозрению в государственной измене.

- 3 ноября 2018 года около 10.00 часов, - сообщает время задержания пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Вся вина Валерия Чернобука в том, что он возглавлял Апелляционный суд в Крыму до марта 2014 года. В июле того же года он стал судьей Апелляционного суда Днепропетровской области. Но его заподозрили в том, что помогал крымским судам перейти на законы РФ и уволили.

Лариса Сарган отмечает, что сейчас идет речь об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Валерия Чернобука.

Нужно отметить, что такие факты не единичны.

В незалежной суд арестовал экс-заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, которого также подозревают в государственной измене.

Весной пограничники назалежной задержали крымчанку, служившую в военных силах Украины. Женщину, которую подозревают по ч.1 ст. 408 УК «Дезертирство передали украинским правоохранителям.

Против своей воли находится на Украине и крымская активистка Елена Одновол - молодая женщина поехала в гости к родственникам, но ее просто не выпустили за границу незалежной. 29-летнюю крымчанку обвиняют в государственной измене.

Напоминаем, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации больше четырех лет тому назад. В марте 2014 года на референдуме 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя одобрили воссоединение с Россией. Правительство Республики Крым провело исторический референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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