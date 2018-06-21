В Киеве взяли под арест на 2 месяца экс-замминистра спорта Крыма

В незалежной суд арестовал бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова по подозрению в государственной измене. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, чем удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым на своей странице в Facebook.

В информации так называемой прокуратуры АРК сказано, что следующее заседание по делу Фаруха Камалова пройдет 2 июля.

Экс-чиновник был задержан сотрудниками СБУ в феврале 2018 года на границе Украины в пункте пропуска «Каланчак» Херсонской области.

На мужчину, ехавшего из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов, завели уголовное дело по ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена».

Надо отметить, что подобные факты не единичны.

Недавно украинские пограничники задержали крымчанку, служившую в ВСУ. Женщину передали правоохранителям незалежной. Ее подозревают в преступлении предусмотренном ч.1 ст. 408 УК «Дезертирство».

Не по своей воле находится на территории Украины и крымская активистка Елена Одновол - она проведала родню, но на границе из Незалежной ее не выпустили. 29-летнюю крымчанку обвиняют в государственной измене.