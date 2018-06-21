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В Киеве взяли под арест на 2 месяца экс-замминистра спорта Крыма
21 июня 2018, 16:54 • 76 • В России
В незалежной суд арестовал бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова по подозрению в государственной измене. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, чем удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым на своей странице в Facebook.
В информации так называемой прокуратуры АРК сказано, что следующее заседание по делу Фаруха Камалова пройдет 2 июля.
Экс-чиновник был задержан сотрудниками СБУ в феврале 2018 года на границе Украины в пункте пропуска «Каланчак» Херсонской области.
На мужчину, ехавшего из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов, завели уголовное дело по ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена».
Надо отметить, что подобные факты не единичны.
Недавно украинские пограничники задержали крымчанку, служившую в ВСУ. Женщину передали правоохранителям незалежной. Ее подозревают в преступлении предусмотренном ч.1 ст. 408 УК «Дезертирство».
Не по своей воле находится на территории Украины и крымская активистка Елена Одновол - она проведала родню, но на границе из Незалежной ее не выпустили. 29-летнюю крымчанку обвиняют в государственной измене.
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