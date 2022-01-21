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В Киеве взяли назад слова Зеленского о захвате Харькова: "Это был просто пример"
21 января 2022, 19:35 • 106 • Политика
Пресс-секретарь Зеленского разъяснил слова об "оккупации" Россией Харькова. "Это был просто пример, гипотетический сценарий", - заявил он.
После слов президента Украины Владимира Зеленского о захвате Харькова военными России в Киеве поспешили оправдаться. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров выступил с уточняющим заявлением.
Речь идёт о словах, сказанных Зеленским в интервью американскому изданию The Washington Post. Президента Украины спросили, не боится ли он, что Россия может захватить Мариуполь. В ответ Зеленский заявил, что ожидает захвата Харькова.
- поспешил оправдаться пресс-секретарь главы Украины.
Напомним, что слова Зеленского о том, что русские захватят Харьков, а жители этого города до последнего будут сопротивляться "оккупантам" вызвало нешуточное беспокойство в городе. Особенно на фоне новостей о подготовке эвакуации американцев из Киева.
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