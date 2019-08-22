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В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
22 августа 2019, 10:09 • 133 • Украина
Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям, заявил украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый».
Reuters © Gerard Julien/Pool
«У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — сказал он.
По его словам, для исправления ситуации нужны «серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом плане в Европе».
Безсмертный также обратил внимание, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон употреблял слово «кризис», а не «война».
Переговоры Путина и Макрона прошли 19 августа. В Кремле их диалог назвали насыщенным, конструктивным и доверительным.
По итогам саммита французский лидер опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Он также выразил уверенность в европейском будущем России.
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