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В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

22 августа 2019, 10:09  •  133 • Украина
Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям, заявил украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый».
 
Reuters © Gerard Julien/Pool
 

«У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — сказал он.

По его словам, для исправления ситуации нужны «серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом плане в Европе».

Безсмертный также обратил внимание, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон употреблял слово «кризис», а не «война».

Переговоры Путина и Макрона прошли 19 августа. В Кремле их диалог назвали насыщенным, конструктивным и доверительным.

По итогам саммита французский лидер опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Он также выразил уверенность в европейском будущем России.

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