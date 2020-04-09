В Киеве вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре. Монастырь на карантине. Службы идут в онлайне

В одной из главных святынь православного мира в Киево-Печерской лавре зафиксирована вспышка коронавируса. Там подтвердили 26 новых случаев заражения, а общее число инфицированных священнослужителей в монастыре достигло 30. Киево-Печерская лавра закрылась на карантин несколько дней, когда там подтвердили четыре случая заражения коронавирусом. Тест на вирус пришлось сдавать самому наместнику митрополиту Павлу. Он болеет в настоящее время, однако в своём видеообращении не стал говорить, чем вызвана его болезнь.Для того, чтобы получить клиническую картину, в Киево-Печерской лавре 4 апреля провели тестирование на коронавирус всей братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла. Сначала вирус был обнаружен у четырех, а сегодня инфицированными оказались сразу 24 священнослужителя. На период карантина богослужения в лавре будут проводить в закрытом режиме - без допуска в храмы верующих. Службы будут транслироваться в интернете.Незадолго до своей болезни наместник лавры призвал верующих ходить в храм и не бояться коронавируса. Так, 13 марта на YouTube-канале Киево-Печерской лавры появилось видеообращение митрополита УПЦ МП Павла под названием «Карантин: отменят богослужение». В видео наместник лавры заявил, что «самая страшная эпидемия - это грех, который разрушает человеческую природу». И призвал верующих: «Не бойтесь ничего, не страшитесь событий, которые идут, а они будут, и будет еще хуже, если мы не покаемся», - заявлял митрополит Павел. Он выступил категорически против закрытия лавры и призывал ходить крестными ходами вокруг лавры и круглосуточно молиться. Сегодня ситуация резко изменилась. Монастырь ушел на карантин, а все службы — в интернет. Не лишняя предосторожность в эти суровые времена.Коронавирус не пощадил и второй православный монастырь Киева - Свято-Троицкий Ионинский. Он тоже закрыт на карантин. У его настоятеля архиепископа Иона (Черепанова) обнаружили коронавирус. Он сам сообщил об этом: «Друзья, вот и меня зацепила мировая болезнь. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник дошла до 38, и я на всякий случай сделал тест. Вчера стало известно, что он положительный», - написал архиепископ Обуховский Иона, является викарным епископом Киевской митрополии. Архиепископ ушёл на карантин, службы идут без прихожан. Монастырь тоже на карантине.