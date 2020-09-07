Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
Главная / Украина

В Киеве возмущены, что США отработали ядерные удары «по территории Украины»

07 сентября 2020, 08:10  •  155 • Украина

4 сентября 2020 года на Украине произошел беспрецедентный случай – группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США, в сопровождении украинских ВВС, провели имитацию нанесения ядерного удара по Крыму, пишет киевское интернет-издание «Страна.ua».

Издание с тревогой отмечает, что американцы провели демонстративную акцию прямо у границы РФ, абсолютно не опасаясь россиян. При этом ВВС Украины помогали американцам отрабатывать заходы для ударов. B-52 описывали эллипс между Геническом и Мелитополем.

Украинские военные в восторженных тонах обрисовывали первое появление B-52 в воздушном пространстве Украины. Минобороны Украины опубликовало видео и пояснило, что украинские и американские военные проводили боевое слаживание, при этом несколько раз подчеркнув, что B-52 было не два, а три.

Не два, как говорят СМИ, а сразу три (!) стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов Америки B-52Н патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины – указали в украинском военном ведомстве.

Украинские журналисты обратили внимание, что россияне подняли в небо 8 своих истребителей, которые летали параллельно «стратосферным крепостям», не пересекая северную границу Крыма, держась на расстоянии 25 км от разделительной черты.

Украинские журналисты назвали миссию американцев скандальным прецедентом, который не имеет никакого отношения к относительно безопасным разведывательным операциям. Они возмутились, что Киев сознательно помогал Вашингтону наносить ядерные удары по Крыму, который по украинской Конституции является «территорией Украины».

Повторимся, это было сделано с территории Украины – подчеркнули в издании.

Журналисты уверены, что в случае реального конфликта, B-52 станут целью для российских военных, со всеми сопутствующими последствиями. Поэтому восторги украинских военных не поддаются объяснению, ведь это не сулит ничего хорошего Украине.

Более того, если Киев будет продолжать действовать в том же духе, Москва может радикально изменить свое отношение к соседу. Одно дело, когда тебя воспринимают за откровенно слабого противника, не представляющего большой угрозы, а другое дело, когда с твоей территории могут совершить нападение с использованием ядерного оружия.

После этого никакие санкции Запада не удержат россиян, так как у них сработает инстинкт самосохранения. Причем с Донбасса уже намекнули на последствия, нанеся удар по украинским позициям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
06 сентября 2020, 07:25
США показали, что отныне они полные хозяева украинского неба
06 сентября 2020, 18:25
MH17: свидетеля, видевшего в тот день военные самолёты, пытали в СБУ (AgoraVox, Франция)
06 сентября 2020, 18:25
В Киеве АТОшники избили священнослужителя
06 сентября 2020, 14:45
Кто он, Денис Мантуров, министр или олигарх?
06 сентября 2020, 18:25
Украинский эксперт: «Нам надо создать «пятую колонну» в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
07 сентября 2020, 01:45
Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету
07 сентября 2020, 05:25
Уловка экс-канцлера ФРГ, как моментально обезоружить противника: Не каждый знал эту х...
07 сентября 2020, 02:35
«Оказывалось колоссальное давление»: станет ли Сербия переносить посольство в Иерусал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
02 сентября 2020, 17:15
Всего за год службы в СБУ 24-летняя Анна Кучук заняла генеральскую должность
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.