В Киеве возмущены, что США отработали ядерные удары «по территории Украины»

4 сентября 2020 года на Украине произошел беспрецедентный случай – группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США, в сопровождении украинских ВВС, провели имитацию нанесения ядерного удара по Крыму, пишет киевское интернет-издание «Страна.ua».Издание с тревогой отмечает, что американцы провели демонстративную акцию прямо у границы РФ, абсолютно не опасаясь россиян. При этом ВВС Украины помогали американцам отрабатывать заходы для ударов. B-52 описывали эллипс между Геническом и Мелитополем.Украинские военные в восторженных тонах обрисовывали первое появление B-52 в воздушном пространстве Украины. Минобороны Украины опубликовало видео и пояснило, что украинские и американские военные проводили боевое слаживание, при этом несколько раз подчеркнув, что B-52 было не два, а три.– указали в украинском военном ведомстве.Украинские журналисты обратили внимание, что россияне подняли в небо 8 своих истребителей, которые летали параллельно «стратосферным крепостям», не пересекая северную границу Крыма, держась на расстоянии 25 км от разделительной черты.Украинские журналисты назвали миссию американцев скандальным прецедентом, который не имеет никакого отношения к относительно безопасным разведывательным операциям. Они возмутились, что Киев сознательно помогал Вашингтону наносить ядерные удары по Крыму, который по украинской Конституции является «территорией Украины».– подчеркнули в издании.Журналисты уверены, что в случае реального конфликта, B-52 станут целью для российских военных, со всеми сопутствующими последствиями. Поэтому восторги украинских военных не поддаются объяснению, ведь это не сулит ничего хорошего Украине.Более того, если Киев будет продолжать действовать в том же духе, Москва может радикально изменить свое отношение к соседу. Одно дело, когда тебя воспринимают за откровенно слабого противника, не представляющего большой угрозы, а другое дело, когда с твоей территории могут совершить нападение с использованием ядерного оружия.После этого никакие санкции Запада не удержат россиян, так как у них сработает инстинкт самосохранения. Причем с Донбасса уже намекнули на последствия, нанеся удар по украинским позициям.