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В Киеве возложили вину за потерю Крыма на США

23 мая 2020, 05:55  •  112 • Украина

В 2014 году Украина потеряла Крым якобы из-за того, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его «оккупировать».

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времён Виктора Ющенко Александр Чалый.

«Если мы возьмём 2014 год, когда события начали развиваться так, как они развивались. Если вы спросите наших политиков, которые в то время принимали решение – США им рекомендовали ни в коем случае не применять военную силу.

Но я знаю политиков, которые руководили страной в 2014 году, когда я спросил: «что же это было, когда вы так призывали к миру, а теперь вы таким образом воюете с агрессором?», они отвечают: «потому что нас просила Америка». И это – правда, очень легко подтвердить записями, если мы поднимем архивы МИД того периода», – рассказал он.

В свою очередь, председатель Одесской облгосадминистрации Игорь Палица заявил, что шесть лет назад Александр Турчинов отказался препятствовать захвату Крыма и позволил разгореться войне.

«Господин Александр, есть одна ситуация, вы говорите тогда, когда уже высаживались военные Российской армии в Севастополе и Симферополе, а я говорю про Верховный совет Крыма, когда там было 100 человек, все войска ВМФ России были в Севастополе, ещё никто нигде не высадился.

Руководитель военно-морскими силами Крыма Сергей Гайтук сообщает в штаб Турчинову: «мы локализировали все 100 человек, наши снайперы на позициях, дайте нам команду, мы по телефонам определили 19 генералов украинской армии, которые на связи с Россией, мы всех можем локализировать, дайте команду». Команда была – не трогать. Не было никакой армии, никакого военного конфликта не было, было желание дать разгореться этому огню», – возмутился Палица.

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