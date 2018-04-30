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В Киеве возбудили уголовное дело после избиения депутата Рады

30 апреля 2018, 21:24  •  106 • Украина
В Киеве полицейские возбудили уголовное дело по факту конфликта, в результате которого пострадал депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем. Об этом информирует управление Национальной полиции Украины по Киеву.
 
РИА Новости
 

«Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы

Ранее в Киеве были задержаны трое участников драки, в результате которой пострадал Найем.

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