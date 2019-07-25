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В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
25 июля 2019, 22:24 • 132 • Украина
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Киева.
«Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что четыре человека попытались напасть на Порошенко.
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