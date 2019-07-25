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В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

25 июля 2019, 22:24  •  132 • Украина
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
 
Reuters
 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Киева.

«Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека попытались напасть на Порошенко.

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