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В Киеве водитель маршрутки обматерил "героя АТО" и отказался его везти: "Я б ему сломал нос и колено"

20 августа 2019, 16:09  •  205 • В мире
"Герой АТО" Сергей Викарчук пожаловался в соцсети, что в Киеве водитель маршрутки не только отказался его везти, но и нагрубил ему, обматерив. Теперь он требует извинений и заявляет, что мог бы, мол, ответить на грубость, но сдержался: "Я б ему сломал нос и колено".
В Киеве очередной водитель маршрутки взбунтовался против "героя АТО" и отказался его везти. Об инциденте рассказал сам украинский каратель - некий Сергей Викарчук у себя на странице в Facebook.
Он написал, что разыскивает руководство перевозчика маршрута, и указал номер авто.
"Академгородок остановка. Я показал лишь УБД, - пишет "герой АТО". - Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку".
Впрочем, на этом цензурные выражения у водителя явно закончились, и он просто обматерил несостоявшегося пассажира. Приводить цитату из этических соображений не будем.
"На вопрос, какие проблемы - мороз, взять деньги тоже отказался", - резюмировал Викарчук и дал свой номер телефона.
Фото: facebook/VIKARCHUKSERHII
Под постом он отписал, что после такого отказа в проезде он просто пересел в другой автобус, следовавший по нужному маршруту. Однако не удержался и разразился запоздалыми угрозами в адрес водителя. Теперь он заявляет, что, мол, мог бы ответить на грубость, применив физическую силу. Но сдержался.
"Я б ему сломал нос и колено, - пишет автор поста. - Но я понимаю, что мне больше "впаяют", нежели этому "сыкуну".

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