В Киеве водитель маршрутки обматерил "героя АТО" и отказался его везти: "Я б ему сломал нос и колено"

В Киеве очередной водитель маршрутки взбунтовался против "героя АТО" и отказался его везти. Об инциденте рассказал сам украинский каратель - некий Сергей Викарчук у себя на странице в Facebook.

Он написал, что разыскивает руководство перевозчика маршрута, и указал номер авто.

"Академгородок остановка. Я показал лишь УБД, - пишет "герой АТО". - Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку".

Впрочем, на этом цензурные выражения у водителя явно закончились, и он просто обматерил несостоявшегося пассажира. Приводить цитату из этических соображений не будем.

"На вопрос, какие проблемы - мороз, взять деньги тоже отказался", - резюмировал Викарчук и дал свой номер телефона.

Фото: facebook/VIKARCHUKSERHII

Под постом он отписал, что после такого отказа в проезде он просто пересел в другой автобус, следовавший по нужному маршруту. Однако не удержался и разразился запоздалыми угрозами в адрес водителя. Теперь он заявляет, что, мол, мог бы ответить на грубость, применив физическую силу. Но сдержался.

"Я б ему сломал нос и колено, - пишет автор поста. - Но я понимаю, что мне больше "впаяют", нежели этому "сыкуну".