В Киеве в здание телеканала выстрелили из гранатомёта

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта, в результате атаки никто не пострадал. Полиция обнаружила на месте происшествия отстрелянный тубус от гранатомёта, в настоящее время злоумышленник разыскивается, а произошедшее квалифицировано как теракт.

«В 03:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на Дегтярёвской улице в Шевченковском районе города», — говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Как сообщает телеканал, в Киеве проводится полицейская операция по задержанию стрелка.

Ранее телеканал «112 Украина» призвал правоохранительные органы страны защитить сотрудников редакции от произвола национал-радикалов.

Также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».