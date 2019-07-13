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В Киеве в здание телеканала выстрелили из гранатомёта
13 июля 2019, 11:24 • 154 • Украина
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта, в результате атаки никто не пострадал. Полиция обнаружила на месте происшествия отстрелянный тубус от гранатомёта, в настоящее время злоумышленник разыскивается, а произошедшее квалифицировано как теракт.
© kyiv.npu.gov.ua
«В 03:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на Дегтярёвской улице в Шевченковском районе города», — говорится в сообщении полиции города в Facebook.
Как сообщает телеканал, в Киеве проводится полицейская операция по задержанию стрелка.
Ранее телеканал «112 Украина» призвал правоохранительные органы страны защитить сотрудников редакции от произвола национал-радикалов.
Также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
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