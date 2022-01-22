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В Киеве в шоке от слов Байдена о «незначительном вторжении» России в Украину

22 января 2022, 09:00  •  31 • Украина

Вчерашнее выступление президента США Джо Байдена на пресс-конференции в Белом доме на тему «российской агрессии» наделало много шума и вызвало скандал.

Байден заявил, что если Россия предпримет шаги в отношении Украины, то она дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что «незначительное вторжение» может обойтись дешевле.

«Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется — и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется бороться за то, что делать и чего не делать, и так далее. Но если они действительно сделают то, на что они способны… дальнейшее вторжение в Украину станет для России катастрофой», — сказал президент США.



Украинские чиновники, которые смотрели пресс-конференцию президента США Джо Байдена, «с ужасом» восприняли его слова о том, что за «незначительным российским вторжением» последует меньшая реакция. В придачу заявлению о том, что Вашингтон не собирается посылать американские войска для оказания помощи Украине, это вызвало в Киеве шок и соответствующую реакцию. Об этом сообщают корреспонденты CNN в украинской столице.

В свою очередь слова Байдена о «незначительном вторжении» России на Украину прокомментировал в своем Twitter-аккаунте президент Владимир Зеленский.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — написал Зеленский.

Чтобы успокоить украинских «партнеров» президент США Джо Байден был вынужден снова дать комментарий касательно своего заявления о «незначительном вторжении». Как и пресс-служба Белого дома, Байден заявил, что «невиданные» санкции последуют в случае пересечения границы Украины любыми силами ВС РФ.

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