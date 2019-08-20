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В Киеве в конфликте со стрельбой пострадали три человека
20 августа 2019, 12:39 • 134 • Украина
В управлении Национальной полиции Украины сообщили, что в Киеве в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин.
РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Между двумя группами лиц произошёл конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие, после чего правонарушители разбежались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента двое мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями, один — с ножевым ранением ноги.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.
По его словам, повреждение «могло произойти снизу стекла» в результате стрельбы из-под моста.
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