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В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
18 июня 2021, 00:35 • 45 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба узнал о переговорах Байдена и Путина от замгоссекретаря Госдепа США Виктории Нуланд.
Президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным "был однозначно на стороне Украины", уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Путин позднее отметил, что вопрос Украины был обсужден "мазком".
- утверждал украинский министр в телеинтервью.
По словам Кулебы, Байден в ходе переговоров с президентом России "четко заявил Путину, что он стоял и будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины".
Кулеба рассказал, что о ходе переговоров Байдена и Путина его проинформировала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости.
Как отметил глава МИД Украины, Нуланд сказала ему "очень важные слова" о том, что президент США и его команда "не отступит от правила никаких договоренностей об Украине без Украины", передает РИА Новости.
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