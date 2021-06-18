В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд

Глава МИД Украины Кулеба узнал о переговорах Байдена и Путина от замгоссекретаря Госдепа США Виктории Нуланд.

Президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным "был однозначно на стороне Украины", уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Путин позднее отметил, что вопрос Украины был обсужден "мазком".

Разговор между ними касательно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали... Президент Байден был однозначно на стороне Украины, мы не были между ними

- утверждал украинский министр в телеинтервью.

По словам Кулебы, Байден в ходе переговоров с президентом России "четко заявил Путину, что он стоял и будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины".

Кулеба рассказал, что о ходе переговоров Байдена и Путина его проинформировала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

Как отметил глава МИД Украины, Нуланд сказала ему "очень важные слова" о том, что президент США и его команда "не отступит от правила никаких договоренностей об Украине без Украины", передает РИА Новости.