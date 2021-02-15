В Киеве уверены: Россия в ближайшее время присоединит Донбасс

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Последние заявления самых вличтельных российских дипломатов говорят о том, что Москва планирует в ближайшее время включить Донбасс в состав РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Есть три момента. Путин заявил о том, что Россия будет поддерживать Донбасс, и не отверг мысль о включении Донбасса в состав России, и сказал, что это вопрос сложный и должен обсуждаться со всем российским обществом. Василий Небензя на слушаниях в ООН заявил, что жители Донбасса уже не чувствуют связи с Украиной. И фраза Сергея Лаврова о том, что Донбасс научился жить без Украины – это треугольник, достаточно чётко описывающий российский подход. То есть, фактически, Россия даёт понять, что обозримый шаг – это аннексия Донбасса. Под аннексией я понимаю классическое определение – включение территорий чужого государства в своё правовое поле на общих основаниях»,

– сказал Джангиров

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