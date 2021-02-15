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В Киеве уверены: Россия в ближайшее время присоединит Донбасс
15 февраля 2021, 12:12 • 345 • В России
Последние заявления самых вличтельных российских дипломатов говорят о том, что Москва планирует в ближайшее время включить Донбасс в состав РФ.
Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.
– сказал Джангиров
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