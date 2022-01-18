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В Киеве уверены, что Украина готова к вступлению в НАТО больше, чем некоторые члены альянса

18 января 2022, 02:05  •  57 • Политика
Главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный 17 января объявил об "огромном шаге", который Киев якобы уже совершил для полноценного вступления в Североатлантический альянс.
По словам Залужного, Украина активно готовит свои войска к стандартам, принятым в НАТО. Об этом он заявил в интервью "Укринформу". По словам украинского генерала, ВСУ освоили не менее 300 стандартов альянса. Однако Залужный сделал важную оговорку, заметив, что речь идёт о документальном и формальном уровнях.
Спикер с гордостью заявил, что столь солидное число стандартов освоили далеко не все армии государств Европы, уже входящих в альянс. При этом он не уточнил, какие страны НАТО имеет в виду.
По мнению главы ВСУ, вступлению в НАТО Украине мешает "советское" наследство, избавившись от которого армия станет "цивилизованной". Как отметил Залужный, украинским военным пора бы уже "смотреть на вещи по-европейски".

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