В Киеве утвердили годовую национальную программу Украина — НАТО

Украинское правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Наше правительство включило в свою программу деятельности амбициозную цель: чтобы за пять лет Украина отвечала критериям вступления в НАТО. Какой будет Украина уровня натовских стандартов? Это государство, для которого безопасность и благосостояние гражданина находятся в центре внимания», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что «впервые в центре внимания при планировании содержания программы поставлены именно права, свободы и законные интересы человека».

В сообщении говорится, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования на Украине.

Ранее госсекретарь Майк Помпео в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО.