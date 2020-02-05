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В Киеве утвердили годовую национальную программу Украина — НАТО

05 февраля 2020, 18:54  •  29 • Украина
Украинское правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО. Об этом сообщается на сайте кабмина.
 
РИА Новости
 

«Наше правительство включило в свою программу деятельности амбициозную цель: чтобы за пять лет Украина отвечала критериям вступления в НАТО. Какой будет Украина уровня натовских стандартов? Это государство, для которого безопасность и благосостояние гражданина находятся в центре внимания», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что «впервые в центре внимания при планировании содержания программы поставлены именно права, свободы и законные интересы человека».

В сообщении говорится, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования на Украине. 

Ранее госсекретарь Майк Помпео в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО.

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