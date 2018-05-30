В Киеве устроят шоу из убийства Аркадия Бабченко

Вокруг этого убийства безусловно будет столь же много политики, сколько и мистики. Сегодня утром он опубликовал в Твиттере фотографию с подписью: «Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Часа через два после этой фотографии его сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается». Спустя 10 часов кто-то выстрелит ему в спину — в квартире, которую Бабченко снимал в Киеве. Возможно он впустил кого-то знакомого в свой дом, не побоявшись повернуться к нему спиной. По другой версии, он возвращался с хлебом из магазина и заходил в квартиру, когда кто-то открыл огонь с лестничной клетки. Еще живого мужа нашла супруга. В момент убийства она была в ванной, услышала хлопки и выбежала в комнату. Скончался он в машине «скорой» по пути в больницу.

Бабченко в свое время участвовал в конфликте в Чечне. Его рассказы о той войне публиковались на разных языках мира. Сам он пытался найти себя в военной журналистике, работал в «Новой газете», но знаменитым стал в основном благодаря своей оппозиционной деятельности. Он был сторонником радикальной протестной активности, о чем не стеснялся писать на своих страницах в соцсетях.

Аркадий Бабченко участвовал в конфликте в ЧечнеФото: Facebook

В 2016 году, решив, что ему угрожает уголовное преследование, Бабченко уехал сначала в Чехию, а затем обосновался на Украине. Его ненависть к России постепенно принимала какие-то иррациональные, инфернальные формы. Каждая его публикация в Фейсбуке (которую оплачивали подписчики, на что и жил Аркадий) была сочно пропитана желчной злобой по отношению к родной стране. И, конечно, многие сейчас заговорят о карме.

Об убийстве Бабченко писать сложно. Потому что по заведенным кем-то правилам о мертвых либо хорошо, либо ничего. Иногда, впрочем, он за себя говорил куда красноречивее своих врагов. Вот, пожалуй, самый показательный пост, иллюстрирующий отсутствие умственного и душевного равновесия у человека: «Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки...» В изъеденной ненавистью к стране голове «освобождение» России могло состояться только через оккупацию западными войсками. И это то, чем запомнится Аркадий на Родине.

А для Украины — это очередной россиянин, который в эфирах местных телеканалов с удовольствием изобличал «кровавый кремлевский режим», уничижительно и оскорбительно отзывался о своих согражданах, рисовал апокалиптические картины будущего «рашки», так милые сердцу настоящего украинского патриота...

Разумеется, никакой опасности для России и ее власти Аркадий Бабченко не представлял. И Москве это громкое убийство за две недели до начала Чемпионата мира по футболу не выгодно от слова «совсем». Действия же Киева вполне предсказуемы. Не успело остыть тело очередной «сакральной жертвы», обвинения в адрес России уже полетели оптом. И это очень отчетливый сигнал для других «политэмигрантов», которые почему-то решили, что на Украине они всегда будут при деле. Убийство Бабченко, Вороненкова, отравление Скрипалей — это акции одного ряда, ставящие своей целью дискредитировать, расчеловечить Москву. Не опираясь при этом на факты и здравый смысл.

Бабченко пытался найти себя в военной журналистике, но знаменитым стал в основном благодаря своей оппозиционной деятельностиФото: Facebook

«Российский след» станет одной из главных версий убийства», - заявляет нардеп Антон Геращенко.

«Стиль убийства присущ путинскому режиму», - вторит ему глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар.

«ФСБ не спит!» - бьет тревогу радикал Игорь Мосийчук, сам недавно пострадавший от покушения. Странно только, почему ФСБ, если в его случае речь шла о полковниках Генштаба (снова бездоказательно, естественно).

Из убийства Бабченко в Киеве постараются устроить новое остросюжетное шоу. С размытыми видеозаписями камер наблюдения, сомнительными прослушками и громкими арестами притянутых за уши к России людей. И все официальные заявления можно расписать сегодня наперед — сценарий-то старый. Но ни на Украине, ни на Западе, как показывает опыт, это никого не смущает. «Русские сделали это, - как гласит ставшая мемом фраза. - Russians did it».

В сети появилось фото убитого Аркадия Бабченко. Фото: Телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ"

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Мой бывший друг Бабченко – идеалист с темной стороны

Дмитрий СТЕШИН

По-другому и не могла завершиться эта запутанная жизнь идеалиста и журналиста. Слишком уж взаимоисключающие понятия – журналистика и «борьба за правду» там, где ее нет по определению. Выбрал человек свою линию фронта, постепенно, на политической великоукраинской волне и всеобщем антимоскальском психозе, стал эталонным, матерым русофобом. А потом, получил от Неньки последний гонорар – пулей. Сейчас его смерть отыграют по полной. Уже начали. Догадываетесь, кого обвинят в смерти «российского оппозиционного журналиста»? (подробности)

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