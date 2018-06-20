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В Киеве устроили акцию протеста возле посольства Венгрии

20 июня 2018, 19:24  •  135 • Украина
В Киеве активисты и националисты провели акцию протеста около здания посольства Венгрии на Украине. Об этом сообщает «Голос Ua».
 
© Alexandr Gusev globallookpress.com
 

В протестах приняли участие около 70 человек.

Они потребовали от Венгрии прекратить «финансировать и поддерживать антигосударственные мероприятия на Украине» и выдавать украинским гражданам венгерские паспорта.

Также активисты потребовали от венгерских властей прекратить агитировать за обучение закарпатских украинцев на венгерском языке.

Кроме того, протестующие принесли к зданию диппредставительства чучело, «символизирующее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана». Они пытались его поджечь, а затем бросили на землю.  

Ранее в МИД Украины выразили намерение попросить США о посредничестве в диалоге с Венгрией.

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