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В Киеве установили трон из обломков военной техники из Донбасса

27 июня 2019, 15:09  •  69 • Украина
В Киеве появился арт-объект «Железный трон украинского востока», созданный из обломков военной техники из Донбасса.
 
©Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

Отмечается, что трон построил волонтёр Денис Буштец в 2016 году в Донецке.

Впоследствии его продали на благотворительном аукционе за 150 тыс. гривен.

Все вырученные средства были переданы на нужды военных.

В Киеве трон будет находиться всего один месяц как напоминание о ситуации на востоке Украины, после чего его перевезут в музей в Запорожье.

Осенью 2018 года в центре Киева установили синюю руку на месте памятника Ленину.

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