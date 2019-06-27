В Киеве установили трон из обломков военной техники из Донбасса

В Киеве появился арт-объект «Железный трон украинского востока», созданный из обломков военной техники из Донбасса.

Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

Отмечается, что трон построил волонтёр Денис Буштец в 2016 году в Донецке.

Впоследствии его продали на благотворительном аукционе за 150 тыс. гривен.

Все вырученные средства были переданы на нужды военных.

В Киеве трон будет находиться всего один месяц как напоминание о ситуации на востоке Украины, после чего его перевезут в музей в Запорожье.

Осенью 2018 года в центре Киева установили синюю руку на месте памятника Ленину.