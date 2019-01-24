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В Киеве усилили охрану суда перед заседанием по делу Януковича

24 января 2019, 10:54  •  55 • Украина
В Киеве усилили охрану Оболонского районного суда, где будут зачитывать приговор по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене.
 
РИА Новости
 

«По состоянию на 7:40 (8:40 мск) у здания суда находятся три автозака и один автобус с бойцами Нацгвардии, а также несколько автомобилей патрульной полиции», — сообщает УНН.

Ранее адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в беседе с ФАН прокомментировал предстоящее оглашение приговора своему подзащитному.

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