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В Киеве упрекнули хорватов в неуважении к украинскому прошлому
22 июля 2018, 21:54 • 108 • Украина
Украинская националистка, бывший депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что жители Хорватии пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своих корнях.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине»! Даже хорваты нас посылают», — сказала она в эфире украинского «Пятого канала».
По словам Фарион, жители современной Хорватии переселились на Балканы с Западной Украины в IV — VI веках нашей эры и названием своей страны обязаны украинцам.
«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива», — сказала националистка.
7 июля после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в сети появилось видео, на котором хорватский футболист Домагой Вида скандирует лозунг «Слава Украине». За эту запись он получил предупреждение, а скаут команды Огнен Вукоевич, также появившийся в кадре, был отстранён от работы на турнире.
Позднее в интернете появилось ещё одно видео, на котором Вида снова говорит лозунг украинских националистов.
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