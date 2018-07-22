В Киеве упрекнули хорватов в неуважении к украинскому прошлому

Украинская националистка, бывший депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что жители Хорватии пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своих корнях.

«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине»! Даже хорваты нас посылают», — сказала она в эфире украинского «Пятого канала».

По словам Фарион, жители современной Хорватии переселились на Балканы с Западной Украины в IV — VI веках нашей эры и названием своей страны обязаны украинцам.

«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива», — сказала националистка.

7 июля после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в сети появилось видео, на котором хорватский футболист Домагой Вида скандирует лозунг «Слава Украине». За эту запись он получил предупреждение, а скаут команды Огнен Вукоевич, также появившийся в кадре, был отстранён от работы на турнире.

Позднее в интернете появилось ещё одно видео, на котором Вида снова говорит лозунг украинских националистов.