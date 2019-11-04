В Киеве указали на невозможность отвода войск в районе Петровского 4 ноября

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Украина считает провокацией обнародованную в СМИ информацию о начале отвода сил у поселка Петровское в Донбассе 4 ноября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре штаба силовой операции, которая идет на востоке страны.

"Заявления представителей оккупационных властей о намерении начать процесс разведения на участке № 3 (район поселка Петровское - прим. ТАСС) является ничем иным, как очередной провокацией", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что отвод сил и средств сторон конфликта в районе села Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным. "Последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября 2019 года", - указали в пресс-центре.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября. Представители СММ ОБСЕ 1 ноября получили уведомление от ЛНР о завершении данного процесса, а 2 ноября аналогичное уведомление поступило от украинской стороны.