Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Главная / Политика

В Киеве указали из-за чего рухнет Украина

06 сентября 2021, 21:25  •  249 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Власти Незалежной должны заниматься экономикой страны, а не концентрироваться лишь на членстве в западных союзах и блоках
Стремления киевского режима любой ценой затащить Незалежную в НАТО и ЕС негативно отражается на жизненном уровне украинцев. Из-за этой ошибки западные партнеры не видят республику в плане развития экономики. Более того, такая стратегия в будущем может привести к развалу страны вообще.
Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал эксперт Виктор Скаршевский.
"Украина просто никогда не будет в НАТО. <…> Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов", – считает эксперт.
Он добавил, что когда власти ставят целью исключительно вступление Украины в Североатлантический блок, тогда "стране конец".
По мнению экономиста, Незалежная должна стать "нейтральным" государством и прекратить делить мир на "натовскую" и "российскую" стороны.
Напомним, постмайданные руководители упорно стремятся в альянс с 2016 года. Однако в блоке все время дают понять Киеву, что в ближайшее время соборную туда не пустят. Недавно Керсти Кальюлайд, которая еще на тот момент была президентом Эстонии, заявила, что соборной придется дождаться "поворота истории" – лет эдак двадцать, чтобы стать членами ЕС и НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





249
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 13:10
Баранец о скандале в деле MH17: "Они уже пыль просто собирают"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.